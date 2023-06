Evangelischer Kindergarten Schatzkiste in Budberg „Flurkunst“ soll Bewusstsein für die Schöpfung stärken

Jetzt wurden die Arbeiten der Kinder aus dem Evangelischen Familienzentrum/Kindertagesstätte Kinderhaus Rheinberg, der Katholischen Kita St. Nikolaus Orsoy und der Evangelischen Kita Schatzkiste Budberg in einem Familiengottesdienst in der evangelischen Kirche Budberg vorgestellt. Was lag da näher, als die Schöpfung zum Thema dieses Gottesdienstes zu machen? „Für Pfarrer Heiner Augustin war es kein Problem deutlich zu machen, wie sehr dieses Kunstprojekt und unser Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung zusammenhängen“, hieß es weiter. Die Erschaffung der Erde sei Gottes großes Kunstprojekt, sagte Augustin. „So wie jeder Künstler möchte, dass sein Kunstwerk beachtet, in Ehren gehalten und auf keinen Fall zerstört wird, so möchte Gott das mit seinem großen Kunstwerk auch. Und wir Menschen, die auch ein Teil des Kunstwerks sind, haben die Aufgabe bekommen, Gottes Kunstwerk zu achten und vor Zerstörung zu schützen.“