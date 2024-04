Am Rheinberger Melkweg Die erste neue Flüchtlingsunterkunft steht

Erst zog sich alles in die Länge, jetzt geht es ganz schnell: Die erste der beiden geplanten neuen Flüchtlingsunterkünfte am Melkweg neben dem Rheinberger Feuerwehrgerätehaus steht und ist in seinen Grundzügen erkennbar. Aufgebaut wurde sie innerhalb weniger Tage. Das zweite Gebäude soll bald folgen. Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt, rechnet damit, dass die beiden Fertighäuser für 130 bis 140 Bewohner im Juli, spätestens im August, bezugsfertig sein werden. Ursprünglich sollten sie bereits Ende des Jahres zur Verfügung stehen.