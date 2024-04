Am Melkweg in Rheinberg Flüchtlingsunterkünfte entstehen im Rekordtempo

Rund 80 geflüchtete Menschen stehen derzeit auf der Liste der Stadt Rheinberg. Sie müssen im Falle eines Falles kurzfristig aufgenommen und untergebracht werden. Und darauf muss sich die Kommune vorbereiten. Rat und Verwaltung haben von Beginn an gesagt, dass sie geflüchtete Menschen nicht in Turnhallen einquartieren, sondern ihnen ein vernünftiges Dach über dem Kopf bieten wollen. Deshalb entstehen derzeit zwei weitgehend identische Gebäude am Melkweg, wo es schon seit vielen Jahren mehrere Wohncontainer für Flüchtlinge gibt.