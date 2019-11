Handwerker in Rheinberg : Schritt in die nächste Generation

Schritt in die nächste Generation

Handwerker in Rheinberg

Rheinberg Sebastian Rundmund übernimmt nach und nach den elterlichen Betrieb.

Handwerksbetriebe haben Zukunft. Jedenfalls dann, wenn die Übergabe an die nächste Generation gewährleistet ist. Das ist bei der Johannes Rundmund GmbH und der Rheinberger Fliesenhandel GmbH der Fall. Sebastian Rundmund, der schon seit fünf Jahren im Betrieb seines Vaters Johannes mitarbeitet, ist der Mann der Zukunft. Der 31-Jährige leitet den Handwerksbetrieb bereits überwiegend. Den ersten Betriebsabschnitt hat er jetzt offiziell übernommen. „Ein Glücksfall, dass der Betrieb innerhalb der Familie weitergeführt wird“, sagt Johannes Rundmund, dessen Ehefrau Uschi im Hintergrund im Büro die Fäden zieht. Sebastian Rundmund hat eine umfassende Ausbildung hinter sich gebracht. Seit 2012 ist er Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister, im selben Jahr wurde er Maurer- und Betonbaumeister, seit 2013 zusätzlich Estrich- und Oberbodenlegermeister und seit 2017 auch noch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für den Bereich Fliesen-, Platten- und Mosaikleger der Handwerkskammer Düsseldorf.

Dass der Junior viel Energie in seine Ausbildung gesteckt hat, zahlt sich heute für den Betrieb An der Neuweide 18 im Gewerbegebiet Winterswick aus. Denn die Johannes Rundmund GmbH wurde vielseitiger und spezialisierte sich weiter. Schleiftechnik, Sonderestriche für Problemzonen, Maurer- und Betonarbeiten, Industrieestriche oder Fliesengroßformate sowie Komplettumbauten gehören zum Angebot des Unternehmens. Das Kerngeschäft bilden mittlerweile der hochwertige Fliesenbereich sowie Sonderestriche und Industriefußböden. Für die Zukunft ist das Angebot somit breit gestreut, was der Wandel der Zeit und eine komplette Umstrukturierung im Bausektor mit sich gebracht hätten, unterstreicht Johannes Rundmund.