Im Terrazoo Rheinberg Feuerwehr übt Umgang mit Schlangen und Echsen

An diesem Abend konnte eine Gruppe bei ihrem regulären Dienstabend den Reptilienzoo, der in der Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses liegt, besuchen. Trainiert werden sollte, wie man mit solchen Tieren im Falle eines Falles umgeht. Die Fachleute des Terrazoos konfrontierten die Feuerwehrleute zunächst mit Schnappschildkröten, die auch in unseren heimischen Seen und Flüssen vorkommen können. Eine Herausfoprderung lautete aber auch: Wie erkennt man verschiedene Spinnen- und Echsenarten und wie fängt man sie ein?