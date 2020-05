Tier in Not : Feuerwehr Rheinberg rettet Hund von einem Hausdach

Tier in Not

Rheinberg Einsatzkräfte der Feuerwehreinheiten Rheinberg und Millingen retteten einen verängstigten Hund vom Dach eines Wohnhauses in Millingen. Der neue Drehleiterwagen kam dabei zum Einsatz.

Die Rheinberger Feuerwehr hatte einen ungewöhnlichen Einsatz in Millingen: Sie rettete am Mittwoch einen Hund vom Dach eines Einfamilienhauses an der Saalhoffer Straße. „Tier in Not“, so lautete das Stichwort, als der Alarm einging. Dass es sich um einen Hund handelte und nicht etwa um eine Katze, damit hatte wohl niemand gerechnet.