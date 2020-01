Brandalarm in Rheinberg : Illegales Feuer löst Einsatz in Budberg aus

Illegales Feuer löst Einsatz in Budberg aus

Brandalarm in Rheinberg

Budberg Ein befürchteter Hofbrand entpuppte sich als Nutzfeuer, das nicht angemeldet war.

Die Feuerwehr Rheinberg wurde am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Brandeinsatz in Budberg gerufen. Es wurde vermutet, dass ein Bauernhof beziehungsweise eine Scheune an der Rheinberger Straße (L155) brannte.