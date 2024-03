Einsatz in Rheinberg Feuerwehr löscht Kaminbrand in Alpsray

Die Rheinberger Feuerwehr wurde am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr in den Ortsteil Alpsray gerufen. Dort war ein Kaminbrand gemeldet worden. Bereits auf der Anfahrt sei starker Rauch über dem Wohnhaus an der Johannes-Laers-Straße zu sehen gewesen, teilte die Freiwillige Feuerwehr mit. Deshalb seien gleich weitere Einheiten zur Einsatzstelle gerufen worden. Die Drehleiter kam zum Einsatz, mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz kümmerten sich um den brennenden Kamin, der von oben und unten mit einem Stoßbesen gekehrt wurde, um so die Glutnester zu entfernen. Das brennende Material wurde aus dem Gebäude gebracht und im Freien abgelöscht. Als die Arbeit für die Feuerwehr erledigt war, übergab sie die Einsatzstelle dem Bezirksschornsteinfeger. Im Einsatz waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und das Ordnungsamt. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, bestätigte die Polizei am Montag.