Tierische Einsätze in Rheinberg : Feuerwehr befreit Vogel und Entenkücken

Ein Feuerwehrmann gibt dem Vogel die Freiheit zurück. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Rheinberg Die Rheinberger Feuerwehr hatte am Mittwoch gleich zwei tierische Einsätze. In Borth steckte ein Vogel in einem Kamin fest, in Alpsray fielen Entenküken in einen Fensterschacht.

Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg kümmert sich keinesfalls nur um Brände, die gelöscht werden müssen, um umgefallene Bäume und abgeknickte Äste nach Sturmschäden oder vollgelaufene Keller nach Starkregen. Auch die Absicherung des fließenden Verkehrs wie nach Autounfällen gehört zu ihren Aufgaben. Und: Mitunter steht auch die Tierrettung auf der Agenda. Am Mittwoch war das gleich zweimal der Fall, am Vormittag und am Nachmittag rückten die Einsatzkräfte in tierischer Mission aus.

Zunächst hatte sich ein Vogel in einem Haus in Borth in einem Kaminzug verfangen. Feuerwehrleute befreiten das gefiederte Tier aus seiner misslichen Lage, packten es vorübergehend in einen Karton und entließen es auf der Straße in die Freiheit.

Später gab es dann einen Einsatz in Alpsray. Dort hatten sich Entenküken verirrt. Sie waren, so berichtete es die Feuerwehr, in einen Fensterschacht einer Souterrainwohnung gerutscht. Auch dort zeigte sich die Feuerwehr von ihrer überaus tierfreundlichen Seite. Die Küken wurden in eine Tierauffangstation gebracht.

Beobachter der beiden Rettungsaktionen freuten sich und lobten die freiwilligen Helfer. „Spitzenmäßig“ hieß es einmal. Und dann: „Auf unsere Feuerwehr ist Verlass. Danke, ihr seid klasse!“

Im Einsatz waren in erster Linie die Einheiten Borth/Wallach, Rheinberg und Millingen.

(up)