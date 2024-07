Feuerwehreinsatz in Rheinberg Feuer in einem Wohnhaus in Winterswick – niemand verletzt

Im Rheinberger Ortsteil Winterswick hat es am Morgen gebrannt. Wie die Polizei bestätigte, gab es einen Zimmerbrand in einem Wohnhaus an der Moerser Straße (Landstraße 137, ehemalige B57). Nach ersten Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Da das Wohnhaus nahe an der Bahnlinie der Regionalbahn 31 und nicht weit vom Bahnübergang entfernt steht, ist der Zugverkehr vorübergehend unterbrochen worden. Wie ein Sprecher des Betreibers Rhein-Ruhr-Bahn bestätigte, konnten zwischen 7.45 Uhr und 9.30 Uhr keine Züge passieren. Danach lief der Verkehr wieder normal.