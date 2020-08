Am Krähenkamp in Budberg : Feuer am Gülleanhänger: Polizei sucht zwei Jugendliche

Die Polizei hofft auf die Mithilfe von Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Rheinberg-Budberg Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die möglicherweise einen Gülleanhänger in Budberg in Brand gesetzt haben. Am Sonntag gegen 17.45 Uhr entdeckte ein 22-jähriger Landwirt aus Rheinberg ein Feuer auf dem Reifen eines abgestellten Gülleanhängers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Anhänger stand auf einer Wiese an der Straße Krähenkamp in Budberg. Als der Mann dort mit seinem Traktor vorbeifuhr, bemerkte er Brandgeruch und sah eine kleine Flamme am hinteren rechten Reifen, die er schnell löschte. Nach Angaben der Polizei entstand geringer Sachschaden. Passanten berichteten dem Bauern, dass sich kurz zuvor zwei Jugendliche an dem Gülleanhänger aufgehalten hatten. Möglicherweise handelte es sich dabei um die gleichen Personen, die ihm bereits in der Mittagszeit dort auf dem Krähenkamp entgegen gekommen waren. So werden sie beschrieben: männlich, zwischen 13 und 15 Jahre alt, einer war mit einem Elektroroller unterwegs, der andere mit einem Fahrrad. Einer trug eine Basecap.