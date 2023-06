KPiP am Spanischen Vallan in Rheinberg Festival-Premiere geglückt – auf ein Neues in 2024

Mit dem letzten Song, den McCool’s Return bei ihrem umjubelten Auftritt spielten, schlug die Band noch eine weitere Brücke. „Ride on“ war der Titel, was man sinngemäß auch mit „Mach weiter“ übersetzen kann. Genau das empfahlen Uli Mader & Co den Organisatoren. Der Applaus dafür ließ unschwer erkennen, dass das zahlreich erschienene Publikum diesen Wunsch teilte. Mit Kopfschütteln und Unverständnis quittierten viele Zuhörer unterdessen, dass es am Sonntag um 19.50 Uhr schon Beschwerden von Anwohnern gab. So verkürzten McCool’s Return ihr Konzert, um niemanden gegen das Festival aufzubringen.