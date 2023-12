Live-Musik in Rheinberg Ferry2Kerry bringen irische Musik ins To Hoop

Am Mittwoch, 20. Dezember, um 19 Uhr, kann man das Programm „Celtic Christmas“ im To Hoop live erleben. Die Band Ferry2Kerry wird dann zu Gast sein. Die Veranstalter schreiben dazu: „Willkommen an Bord bei Ferry2Kerry zur Überfahrt in die Musik Irlands, Schottlands und der Bretagne. Die Reise dauert genau einen Abend lang und unsere vier Musik-Matrosen haben diesen Abend mit allem vollgepackt, was für einen stimmungsvollen Kurs wichtig ist.“