Spaß für Rheinbergs Kinder Ferienzirkus schlägt das Zelt in Orsoy auf

Die Erfolgsgeschichte der Aktion „Rheinberger Ferienalarm“ ist schon recht lang: Der „Circus for Kids Rondel“ zieht in der Stadt schon seit zwölf Jahren Mädchen und Jungen in seinen Bann. Tausende haben schon hier ihre ersten, oft unvergesslichen Schritte in der Manege gemacht. In diesem Sommer bilden Zirkusdirektor René Ortmann und sein Team den Nachwuchs zum 13. Mal in Folge zu Stars in der Manege aus. Drei Wochen steht der ultimative Zirkusspaß auf dem Ferienplan der Stadt. Gebucht werden können 410 Plätze für die Dauer einer Woche und 40 Plätze für zwei Wochen.