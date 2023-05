Angebot für Kinder in Rheinberg Ferienkompass-Programm für die Sommerferien ist da

Schon im Voraus bedankt sich die Verwaltung bei allen Mitwirkenden für das große Engagement und freut sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für die Anmeldung steht Julia Hußmann werktags in der Zeit von 8.30 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 02843 171-289 oder per E-Mail an julia.hussmann@rheinberg.de zur Verfügung.