Innenstadtsanierung : Feltes’ Fischer kehrt nicht zurück auf den Fischmarkt

Die Fischer-Skulptur stand ab 2004 bis 2013 am Fischmarkt. Archivfoto: Kau. Foto: Rainer Kaußen/Kaußen, Rainer

Rheinberg Die scherenschnittartige Skulptur aus rostigem Metall soll laut Bürgermeister Frank Tatzel einen neuen Standort bekommen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Heimatfreund, Sammler, Maler, Zeichner und Autor Paul Feltes war auch Impulsgeber. So regte er auch die inzwischen vom Heimatverein vor der St.-Peter-Kirche aufgestellte Amplonius-Statue an. Feltes erlebte die Enthüllung noch mit; wenig später, am 29. April dieses Jahres, ist er 92-jährig gestorben.