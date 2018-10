Rheinberg: Fehler im Unitymedia-Netz gefunden, aber noch nicht behoben

Rheinberg Der Kabelnetzbetreiber verweist auf ein defektes Glasfaserkabel in einer Hochspannungstrasse. Die Behebung des Fehlers dauert noch.

Und das nervt gehörig: Eine Arztpraxis am Annaberg ist mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschlossen, die Unternehmerin mit Home-Office muss Kundengespräche per Handy führen und kann auch keine E-Mails verschicken, das Rentnerehepaar ohne Smartphone weiß nicht, wie es seine Kinder erreichen kann und die Familie in Orsoy steht auf dem Datenschlauch, weil sie dringend Daten aus dem Netz herunterladen muss und das nicht möglich ist. Als besonders ärgerlich empfinden es die betroffenen Kunden, dass sie gar nicht oder nur zufällig erfahren, was los ist.