Bronzestatue : Fehler im Amplonius-Buch sollen bald behoben werden

Der Text im Buch der Bronzestatue Amplonius in Rheinberg enthält mehrere Fehler. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Wie sich die Fehler auf der Tafel der Bronzestatue einschleichen konnten, ist weiterhin unklar. Einig sind sich Heimatverein und Stadt darüber, dass sie behoben werden müssen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Was passiert mit der Amplonius-Statue und den Fehlern im bronzenen Buch? Wie ausführlich berichtet, hatte sich nach dem Aufstellen der Statue herausgestellt, dass die textlichen Hinweise auf den mittelalterlichen Gelehrten teilweise nicht korrekt sind. Bürgermeister Frank Tatzel sagte jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ich habe mit dem Heimatverein gesprochen, er holt jetzt Informationen dazu ein, wie sich die Fehler technisch korrigieren lassen. Daraus ergibt sich dann eine Kostenschätzung.“

Schon in einem früheren Gespräch hatte Tatzel angedeutet, dass die Stadt sich an den Kosten für die Reparaturarbeiten beteiligen oder sie ganz übernehmen werde, weil der Heimatverein Rheinberg als Initiator finanziell nicht dazu in der Lage sei.