Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung : FDP erklärt ihr Nein zum Notdienst

Rheinberger Liberale begründen Ablehnung der Resolution für den Praxis-Erhalt.

Über die geplante Schließung der Notdienstpraxis am Melkweg im DRK-Zentrum hat die RP mehrfach berichtet. Zuletzt aus der Ratssitzung, als die FDP als einzige Fraktion gegen eine von den Grünen eingebrachte Resolution für den Erhalt des Standortes gestimmt hat. In einer Stellungnahme heißt es, die Resolution sei „ein populistisches Luftschloss ohne Durchschlagskraft“. Die Freidemokraten sehen in der Verlagerung des Standortes überwiegend Vorteile und eine erhebliche Verbesserung der ärztlichen Notversorgung für alle Bürger im Stadtgebiet.

Die Liberalen glauben, dass die Verlegung von Notarzt-Standorten an Krankenhäuser die medizinische Versorgung qualitativ besser mache. „Durch den vorgelagerten ärztlichen Bereitschaftsdienst mit einer Notfall-Praxis an die zentralen Notaufnahmen der Krankenhäuser können Patienten schneller und besser behandelt werden als aktuell in Rheinberg“, so die FDP. Zudem würden die Notaufnahmen entlastet. Krankenhäuser böten dem Hilfesuchenden eine deutlich höhere medizinische Ausstattung, verschiedene medizinische Fachgebiete und weitreichende Behandlungsmöglichkeiten.