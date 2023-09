Digitalisierung in Rheinberg FDP will eine App für Parkgebühren

Die Rheinberger Liberalen hatten zum Haupt-, Finanz- und Personalausschuss einen Prüfauftrag für ein digitales Zahlsystem in der Rheinberger Innenstadt gestellt. Derzeit seien anfallende Parkgebühren in Rheinberg nur am Parkscheinautomaten mit Kleingeld bezahlbar, eine digitale Möglichkeit per App oder Kartenzahlung als Zusatzangebot bestehe nicht, so die FDP. „Für Rheinbergs Innenstadt und den Einzelhandel ist das ein klarer Standortnachteil verglichen mit Nachbarkommunen“, findet der FDP-Fraktionsvorsitzende Timo Schmitz und ergänzt: „Uns als FDP geht es nicht um die Abschaffung der Möglichkeit der Barzahlung, vielmehr freuen wir uns über zusätzliche Zahlungsmöglichkeiten an unseren Automaten.“