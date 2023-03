Politik in Rheinberg FDP will auf Gebühren für Gastronomie verzichten

Die Stadtverwaltung Rheinberg dagegen schlägt dem Ausschuss nun vor, den FDP-Antrag abzulehnen und auf die rund 2500 Euro Einnahmen nicht zu verzichten. Bei der FDP stößt diese Haltung auf Unverständnis: „Das zeigt, wo die Prioritäten der Verwaltung liegen – jedenfalls nicht beim Interesse für Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu sorgen“, mutmaßt Timo Schmitz. Zur Entscheidungsfindung habe die Stadt Rheinberg in den Nachbarkommunen nachgefragt. Ergebnis: Alle umliegenden Kommunen würden wieder Gebühren erheben. Für die FDP könne es kein schwächeres Argument geben, so Schmitz. Die Begründung „Die anderen machen es doch auch“ sei nie ein guter Ratgeber – insbesondere, wenn die Vergleichskommunen bis auf ihre geografische Lage nicht miteinander vergleichbar seien. In Kamp-Lintfort, Moers und Xanten könne man sich Gebühren erlauben, so Schmitz: „In diesen Kommunen ist die Innenstadt deutlich belebter, und die Gastronomen haben ein weitaus höheres Gästeaufkommen.“