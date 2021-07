Stadtentwicklung in Rheinberg : FDP schlägt neuen Standort für Wohnmobile vor

Rheinberg Die FDP-Fraktion unterbreitet einen neuen Vorschlag, wo in Rheinberg Platz für einen Wohnmobilstandort wäre. Mit dem Thema beschäftigen sich die Liberalen schon seit geraumer Zeit.

Der neue Vorschlag: zwischen der Orsoyer Straße 55 und der Moerser Straße (L137), auf der freien Fläche zwischen dem St.-Nikolaus-Krankenhaus und der Unterführung am Stadtrand Richtung Budberg/Winterswick. Die Fraktion möchte die Verwaltung beauftragen, diese Fläche zu prüfen. „Bei positivem Entscheid“, so heißt es im entsprechenden Antrag, „beantragt die FDP-Fraktion, dass die Verwaltung die Gespräche mit dem Eigentümer aufnimmt und die möglichen Vorgehensweisen im darauffolgenden zuständigen Ausschuss vorstellt.“ Sollte die Fläche nicht geeignet sein, sollen auch in diesem Fall Vorschläge gemacht werden, an welchen Schrauben man drehen könnte.