Wahlkampf 2020 : FDP will die Innenstadt beleben

Rheinberg Die Rheinberger Liberalen gestalten ihren Kommunalwahlkampf zweigleisig – analog und digital. Im Juni haben bereits mehrere Veranstaltungen stattgefunden. Weitere Akitonen sind geplant.

Die Rheinberger FDP sei in Wahlkampfstimmung, teilt der Ortsverband mit. Im Juni habe es zwei Aktionen auf dem Markplatz und eine Online-Veranstaltung gegeben. Die Liberalen wollten allen ein Angebot machen, sowohl analog als auch digital. Wer in den sozialen Medien unterwegs sei, habe sich mit dem ersten Themenaufschlag „Digitalisierung der Stadtverwaltung“ schon früh vertraut machen können.

Mit von der Partie war auch Timo Schmitz, der für die Kreis-FDP als Landrat sowie für den Kreistag kandidiert und so zusätzliche Impulse aus dem Kreisverband einbringen konnte. Er versteht sich ebenfalls als Teil des Rheinberger Teams. „Bei uns läuft es. Die Stimmung in der Partei ist harmonisch und alle ziehen an einem Strang“, sagt Elias Sentob, jüngster Kandidat der FDP. „Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass wir das Team so früh festgelegt haben. Im Februar waren wir dann gemeinsam auf Klausurtagung. Das hat großen Spaß gemacht und man konnte gemeinsam kreativ werden.“