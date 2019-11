Kommunalwahl in Rheinberg : FDP präsentiert ihr Team für die Kommunalwahl

Rheinberg Die Liberalen schicken 19 Kandidaten auf ihrer Parteiliste ins Rennen. Rainer Mull wurde einstimmig auf Listenplatz eins gewählt.

Über die Listenaufstellung zeigte sich die Partei sehr zufrieden: „Jeder, der auf dieser Liste steht, hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er oder sie es verdient“, stellte Mull klar. Er freue sich besonders über die gesellschaftliche Vielfalt, die sich in der Liste widerspiegle, sowohl in Geschlecht als auch in Alter, Beruf und Lebenslage – und das „ganz ohne Quote“, wie er betonte. „Was dieses Team zeigt, ist, dass die FDP keine Partei einer bestimmten Gruppe Menschen ist“, sagte Elias Sentob, der für die Liberalen auf dem dritten Platz antritt. „Die FDP ist die Partei derer, die sich einbringen, anpacken und etwas erreichen wollen – denen sollten wir es in Rheinberg so einfach wie möglich machen“, appellierte der achtzehnjährige Budberger an die Mitglieder.