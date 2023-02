Für Ehrenamtliche in Rheinberg FDP möchte Heimatpreis vergeben

Der Heimatpreis ist eine Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, um in Kommunen herausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung der Heimat in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Hierfür stehen jährlich pro kreisangehöriger Kommune Fördermittel in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung, die den Vereinen und Institutionen vor Ort zugutekommen können.