Finanzpolitik in Rheinberg FDP lehnt den Haushalt diesmal ab

Die Rheinberger FDP-Fraktion mit Timo Schmitz an der Spitze will dem Haushaltsplanentwurf in der Ratssondersitzung am 17. April nur zustimmen, wenn es keine Erhöhungen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer gibt und wenn die Elternbeiträge für Kindertagesstätten stabil bleiben. Da nichts von dem zu erwarten sei, werde seine Fraktion diesmal gegen den Haushalt stimmen, so Schmitz. „Schweren Herzens“, wie der Liberalen-Chef hinzufügt. „Denn auch wir haben uns viele Gedanken zu Einsparungen gemacht.“