Neue Schaukel auf dem Spielplatz am Annaberg Fortschritte für spielende Kinder

Zunächst sollen Vorschläge für Spielgeräte gesammelt werden. Die Mutter eines Schülers habe spontan die Idee eines Bodentrampolins genannt. Auch die Pausenhalle sei in die Jahre gekommen und könnte durch eine Kunstaktion aufgewertet werden. Weiterhin fehle es an neuem Sand, einem Fallschutz für die kleine Rutsche und auch an Sitzbänken für die Pause. Die Weitsprunganlage neben der Turnhalle sei noch immer im alten ungepflegten Zustand. Hier fragten sich viele, ob sie überhaupt noch genutzt werde. Wenn nicht, könnte aus Sicht der FDP ein Rückbau in Betracht gezogen werden.