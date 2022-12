Kommunalpolitik in Rheinberg FDP-Fraktion mit neuer Führung

Gemeinsam mit den übrigen drei Ratsmitgliedern Ralf Vogel, Elias Sentob und Edeltraud Hackstein möchte Schmitz in den kommenden Jahren das Profil der FDP im Rat als Fraktion der soliden Finanzen stärken. „Rheinberg befindet sich in einer außerordentlich schlechten Haushaltslage, ich sehe es als Aufgabe aller Ratsfraktionen an, an dieser Situation baldmöglichst zum Wohle unserer Stadt etwas zu ändern – hier soll die FDP-Fraktion eine treibende Kraft werden“, so Schmitz.