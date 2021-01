Umweltschutz in Rheinberg : Die junge FDP will mit Umweltschutz Profil zeigen

Die junge FDP will mit Umweltschutz Profil zeigen

Umweltschutz in Rheinberg

Rheinberg hat einen Bürgermeister mit grünem Parteibuch. Die FDP formuliert klare Erwartungen: „Bürgermeister Heyde liegt richtig, wenn er sagt, dass in den vergangenen Jahren nicht viel passiert ist.“ Eine Bestandsaufnahme aber reicht den Liberalen nicht. Sie haben im Wahlkampf mit mehr Nachhaltigkeit geworben. „Wir erwarten von der Verwaltung zeitnah innovative Ideen beim Umwelt-, Natur- und nicht zuletzt beim Klimaschutz“, so Parteichef Timo Schmitz. Auch die Fraktion zieht mit: „Wir werden helfen und bald ein eigenes Konzept einbringen“, kündigt Fraktionschef Rainer Mull an.