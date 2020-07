Kommunalwahl 2020 : FDP eröffnet den Straßenwahlkampf

Elias Sentob (re.) und Franca Cerutti am Wahlstand der FDP. Foto: FDP

(RP) Die Rheinberger FDP hat ihren Straßenwahlkampf eröffnet. Am Wahlstand auf dem Großen Markt ging es in Gesprächen mit Bürgern unter anderen darum, wie man die Innenstadt beleben könne. Und wie sich leerstehende Ladenlokale in belebte Besuchermagnete verwandeln ließen.

Dabei spielte auch das Stadtmarketing eine Rolle, hat es doch gerade zur Vitalisierung der City die Ausstellung „Alltagsmenschen“ nach Rheinberg geholt. Aus gegebenem Anlass ging es um die Frage: Wie kann man den Stadtpark, in dem fünf Betonfiguren zerstört worden sind, sicherer machen? „Die FDP fordert ein Sicherheits- und Beleuchtungskonzept“, sagt Elias Sentob.