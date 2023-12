Rheinberger Ratssitzung Fazit mit Nebengeräuschen zur Betreuungssituation in den Kitas

In der Sitzung des Rheinberger Stadtrates meldete sich Larissa Teucher zu Wort. Sie ist Elternratsvorsitzende in der städtischen Kindertagesstätte in Orsoy und hatte vor einem Jahr mit einer Aktion weit über die Rheinberger Stadtgrenzen hinaus große Aufmerksamkeit erzielt. Damals war die junge Mutter aus Budberg mit ihrem Sohn Leo ins Büro von Bürgermeister Dietmar Heyde gestiefelt und hatte dort gesagt, dass sie ihr Kind zur Betreuung abgeben wolle, weil die Kita in Orsoy wieder einmal geschlossen worden war. Es schloss sich ein Gespräch mit dem Bürgermeister und der Sozialdezernentin Iris Itgenshorst über die Betreuungssituation an.