Rheinberger Möbelhaus : Familie Gottwald spendet 6250 Euro für Kinder-Aktion

Rheinberg Das Möbelhaus Wohnfuchs besteht seit 25 Jahren.

Jetzt hat Familie Gottwald im Rahmen der Culinaria, einer Messe zum Thema Küche, einen Spendenscheck in Höhe von 6250 Euro an die Aktion „Ein Herz für Kinder“ zugunsten der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine übergeben. Diese Summe kam durch eine Jubiläumsküchenaktion im Wohnfuchs zustande. Für 25 limitierte Küchen zu Sonderkonditionen, gingen je 250 Euro in den Spendentopf.