Im Rheinberger Underberg-Freibad Familiade mit Spielen für die ganze Familie

Bei der Familiade setzt Spektakel Rheinberg auf das bewährte Konzept – wie beim Adventsmarkt an der Evangelischen Kirche – mit der Veranstaltergemeinschaft, die die verschiedenen Spielstände betreuen werden. Neben Spielstationen wie der „Nilüberquerung“ gibt es auch neue Spielideen für die Teilnehmer. „Wer am Ende alle Spielstationen gemeistert hat, der darf seine Laufkarte in die große Lostrommel werfen, denn unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost“, erläutert Corinna Gribl, Erste Vorsitzende von Spektakel Rheinberg.