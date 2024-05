Anzeige erstattet Falscher Polizist bedrängt Seniorin aus Rheinberg

in Rheinberg war ein falscher Polizist unterwegs und hat eine Seniorin bedrängt. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Es sei Anzeige erstattet worden, der vermeintliche Täter sei bisher nicht ermittelt worden. Am Dienstag soll ein vorgeblich verdeckter Ermittler bei der Rheinbergerin angerufen haben. Er gab vor, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe. Bei den gefassten Tätern sei eine Tasche gefunden worden, in der mehrere Zettel mit Adressen gelegen hätten. Darunter ein Zettel mit der Adresse und Daten der Seniorin, unter anderem ihr Geburtsdatum, was der Anrufer tatsächlich kannte. Die Geschichte sei so eingeleitet worden, dass der Anrufer sagte, er habe Informationen, die er als verdeckter Ermittler eigentlich gar nicht weitergeben dürfe. Die Rheinbergerin habe immer wieder versucht, das Gespräch zu beenden. Der Anrufer habe aber so geschickt Druck erzeugt, dass das Gespräch fortgesetzt wurde. Es hieß, sie würde sich strafbar machen, wenn sie das Telefonat beenden oder Informationen aus dem Telefonat weitergeben würde. Auch habe der Mann am Telefon behauptet, die angeblichen Täter seien gewaltbereit und bewaffnet. Die Rheinbergerin habe daraufhin angeboten, sich zu melden, falls sie im Verlauf des Abends etwas Auffälliges beobachten würde und bat um die Telefonnummer des vorgeblichen Polizisten. Dieser erwiderte daraufhin, dass die Situation erfordere, dass jemand vorbeikommt, um der Seniorin einen „Panikknopf“ auszuhändigen. Im Gespräch sei auch danach gefragt worden, ob in der Vergangenheit Handwerker bezahlt worden seien. Er habe konkret nach einer Summe von 5000 Euro gefragt, die womöglich überwiesen oder abgeholt worden sei. Möglicherweise habe der Mann am Telefon herausfinden wollen, ob Bargeld im Haus sei-