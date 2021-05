Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Falscher Gasalarm in Alpsray

Rheinberg-Alpsray Die Rheinberger Feuerwehr ist am Freitagabend gegen 17.40 Uhr nach Alpsray gerufen worden. Ein Spaziergänger hatte in Höhe einer Baustelle Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Die Rheinberger Feuerwehr ist am Freitagabend gegen 17.40 Uhr nach Alpsray gerufen worden. Ein Spaziergänger hatte in Höhe einer Baustelle Gasgeruch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr gerufen. An der Einsatzstelle ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz und unter Zuhilfenahme eines Multigas-Messgerätes der Sache nach. Vorsorglich wurde die Bau- und Einsatzstelle weiträumig abgesperrt, um keine zündfähigen Quellen in die Nähe der Baustelle zu bringen. Nach umfangreichen Messungen, gab die Feuerwehr Entwarnung. Es konnte kein ausströmendes Gas festgestellt werden, so dass die Einsatzstelle dem zwischenzeitlich herbeigerufenen Gasversorgungsunternehmen übergeben werden konnte.