Fair & Fein öffnet am Samstag in Rheinberg : Neues Geschäft mit kleinen Inseln

Melanie Seegers aus Orsoy eröffnet am Samstag das Geschäft Fair & Fein an der Rheinstraße in Rheinberg. Ihr geht es um nachhaltige Waren. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Melanie Seegers eröffnet am Samstag „Fair & Fein – Nachhaltiges, Ausgefallenes, Kreatives“ an der Rheinstraße 34 in Rheinberg. Das Konzept funktioniert in Anlehnung an das Shop-in-Shop-System.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Die Kaufhäuser in den Großstädten haben es vorgemacht: Sie vermieten Verkaufsfläche an Einzelhändler. So entstehen Markeninseln, die den Kunden Produktvielfalt bieten. In Anlehnung an dieses Shop-in-Shop-System eröffnet Melanie Seegers am Samstag, 2. April, ab 10 Uhr das Geschäft „Fair & Fein – Nachhaltiges, Ausgefallenes, Kreatives“ an der Rheinstraße 34 und bringt damit ein neues Ladenkonzept in die Rheinberger Innenstadt.

In dem rund 60 Quadratmeter großen Ladenlokal bietet die 52-Jährige Orsoyerin kleineren Unternehmern und Herstellern unterschiedlich große Präsentationsflächen und damit die Möglichkeit, ihre Produkte zu verkaufen. Einzige Bedingung: Die angebotenen Waren müssen möglichst nachhaltig und ausgefallen sein.

Zur Eröffnung dürfen sich Kunden über eine bunte Produktvielfalt freuen. Im Geschäft finden sich alte Möbelstücke, Schmuck, Dekoartikel, kreativ gestaltete Stühle sowie hochwertige Secondhand-Kleidung. Doch dabei handelt es sich nicht unbedingt um ein dauerhaftes Sortiment; der kleine Laden wird immer wieder sein Angebot und damit sein Gesicht verändern. „Es gibt keine langfristige Bindung, das minimiert für die Anbieter das Risiko“, erläutert Melanie Seegers. Anbieter gehen, neue kommen.

Melanie Seegers, die beruflich eigentlich aus dem Pflegebereich kommt, möchte mit dem Geschäft „Fair & Fein“ dazu beitragen, die Innenstadt zu beleben. „Rheinberg hat Potenzial“, ist sie überzeugt. Dennoch sei es insbesondere für Alleinunternehmer schwierig, die Kosten für Ladenmieten und Personal zu stemmen. Von dem neuen Konzept – im Team unter einem Dach – profitierten alle, hofft sie.

Die Öffnungszeiten im „Fair & Fein“: montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr. Zum Teil sind auch die Produktanbieter selbst im Laden.

(nmb)