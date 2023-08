Fahrsicherheitszentrum Rheinberg Bremsen üben erhöht die Sicherheit auf der Straße

Die Kurse im zweiten Halbjahr finden am Mittwoch, 25. Oktober, und Mittwoch, 22. November, jeweils von 10 bis gegen 15.30 Uhr im Fahrsicherheitszentrum Rheinberg an der Heydecker Straße 145 in Rheinberg statt. Anmeldungen werden von sofort an von der Kreis-Verkehrswacht Wesel für alle Tages-Kurse telefonisch entgegengenommen.