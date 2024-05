Fachkräftemangel in Rheinberger Kitas Verzweifelte Lage in Orsoy und Vierbaum

Die personelle Lage in den Kitas in Orsoy und Vierbaum wird, so hat es den Anschein, immer prekärer. Die betroffenen Eltern sind zunehmend verzweifelt. Die Verantwortlichen im Stadthaus extrem bemüht, doch letztlich ratlos. Es fehlt qualifiziertes Personal. Sogar die Schließung einer der beiden Einrichtungen ist nicht mehr ausgeschlossen. Die Lage stellte sich in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses dramatisch dar. Mütter beschrieben die Nöte ihrer Kinder, Dezernentin Iris Itgenshorst ihr tägliches Bemühen, den Betrieb so gut es eben geht aufrecht zu erhalten.