Zur Person : Die Frau fürs Soziale geht

Rheinberg Azra Zürn, seit August 2020 Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales bei der Stadt Rheinberg, wird die Stadtverwaltung verlassen. Die 37-Jährige wird ab April oder Mai dieses Jahres neue Geschäftsführerin der Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft der Stadt Bocholt (Ewibo).

Ein Sprecher der Stadt Bochholt bestätigte das am Montag. Die Ewibo ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Bocholt . Zürn ist in Bochholt bereits offiziell vorgestellt worden.

Azra Zürn übernahm den Fachbereich vor eineinhalb Jahren von Monika Giesen, die in den Ruhestand ging. Der damalige Bürgermeister Frank Tatzel freute sich, eine Nachfolgerin präsentieren zu können. Zuvor hatte Zürn rund vier Jahren als Beraterin und kommissarische Leiterin für die Bereiche Familienbildung, Geflüchtete und Migration beim Awo-Kreisverband Mülheim an der Ruhr gearbeitet. Zum Aufgabenfeld in diesem Fachbereich gehören zum Beispiel die Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen, die Inobhutnahme, Grundsicherung im Alter, Leistungen für Pflegebedürftigkeit und die städtischen Kindergärten. Der Fachbereich ist in den vergangenen Jahren personell gewachsen.

Azra Zürn ist verheiratet und hat ein Kind. Sie wohnt in Mülheim und gilt als überzeugte Sozialdemokratin. Seit 2016 ist sie im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). Zudem ist sie Mitglied im Unterbezirksvorstand der Sozialdemokraten in Mülheim. Sie hat an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen Lippe in Bochum studiert und das Studium mit einem Master zum Thema Inklusion im Bereich Gesundheit und Bildung abgeschlossen. Die Ewibo organisiert soziale Teilhabe, engagiert sich in den Themenfeldern Wohnen, Arbeiten, Lernen und Mobilität. Unter anderem geht es um die Integration geflüchteter Menschen. Uwe Plien