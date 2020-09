Abschied aus der Stadtverwaltung : Monika Giesen verabschiedet

Seit 46 Jahren im Öffentlichen Dienst, davon 36 Jahre bei der Stadt Rheinberg – das war das Berufsleben von Fachbereichsleiterin Monika Giesen. Die 63-Jährige verantwortete in den vergangenen Jahren mit viel Herzblut und einem reichen Erfahrungsschatz die Geschicke des Fachbereiches Jugend und Soziales.

Als der Bereich 2016 neu strukturiert wurde, hat Monika Giesen sogar ihre ursprünglich für 2018 geplante Altersteilzeit um zwei Jahre verschoben, um mit ihrer Fachkompetenz und ihrer ruhigen, problemlösungsorientierten Art diese Änderungen noch maßgeblich begleiten zu können. Das sei wahrlich ein Einsatz, den es in der Arbeitswelt heutzutage nicht mehr ganz so häufig gebe, lobt die Stadtverwaltung.

Jetzt übergibt Monika Giesen den Fachbereich an ihre Nachfolgerin Azra Zürn und genießt in Zukunft ihre freie Zeit mit Ehemann Wilhelm und Hund Gustav. Ein „Projekt“ wird die Umgestaltung des gemeinsamen Gartens sein.

In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Frank Tatzel bei der langjährigen Mitarbeiterin für ihre Loyalität und wünschte von Herzen alles Gute. „Ich bedaure sehr, eine so wertvolle Mitarbeiterin wie Sie zu verlieren“, so der Bürgermeister bei der Verabschiedung. RP