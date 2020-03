Corona-Krise : Facebookseite für die Corona-Krise

Bürgermeister Frank Tatzel liest eine Videobotschaft. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Ob Christoph Fleischhauer in Moers, Christoph Landscheidt in Kamp-Lintfort oder Thomas Görtz in Xanten – viele Bürgermeister haben sich schon früh mit sehr persönlichen Botschaften, teilweise über Video, an ihre Bürger gewandt und ihre Gedanken und Vorstellungen zur Corona-Krise vermittelt.

Nur im Rheinberger Stadthaus blieb es ruhig. Von Bürgermeister Frank Tatzel war nichts in dieser Hinsicht zu hören.

Bis jetzt. In einer ersten, fünfeinhalb Minuten langen Videobotschaft hat Tatzel das Wort an die Rhenberger und Rheinbergerinnen gerichtet. „Noch nicht zu spät“, befand der Bürgermeister und fügte hinzu: „Bisher hatte die Stadt noch keine Möglichkeit, solche Videos zu verbreiten. Doch seit ein paar Tagen haben wir eine eigene Facebook-Seite.“

Die ging überraschend, still und heimlich an den Start. Vielleicht auch deswegen, weil es der Rat in seiner Dezember-Sitzung abgelehnt hatte, Haushaltsmittel für Schaffung und Pflege einer solchen Seite im sozialen Medium zu genehmigen. „Jetzt haben wir doch eine Facebook-Seite“, so Frank Tatzel. „Aber nur deswegen, weil es in der Corona-Krise wichtig ist, alle Kanäle auszuspielen, um möglichst viele Rheinberger zu erreichen. Ich wollte damit keinen gültigen Ratsbeschluss umgehen. Die Seite läuft erst einmal befristet bis zum 30. Juni.“ Er habe alle Fraktionsvorsitzenden darüber informiert, versichert Tatzel. Unterdessen erfreut sich die Facebook-Seite der Stadt Rheinberg zunehmender Beliebtheit. Innerhalb weniger Tage ist sie bereits von mehr als 800 Nutzern abonniert worden.