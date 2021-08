Förderung in den Ferien an der Rheinberger Europaschule : Extrazeit soll Lernlücken schließen

Unterricht trotz Sommerferien: Im Kurs von Tobias Hasenbeck ging es am Freitag um Prozentrechnung. Durch das Landesprogramm „Extrazeit zum Lernen“ werden Schüler auch während des Schuljahres gefördert. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg An der Rheinberger Europaschule läuft die Ferienschule in neuer Form – erstmals in Kooperation mit der Schülerhilfe. Die Förderung für schwächere Schüler wird auch während des Schuljahres fortgesetzt.

Nicht alle Schüler und Schülerinnen stehen Eins mit Sternchen und haben Top-Zeugnisse. Manche brauchen auch über den normalen Unterricht hinaus Unterstützung. Die Europaschule bietet schon seit Jahren in der letzten Woche der Sommerferien eine Ferienschule an. Einige Lehrer der Gesamtschule haben dann mit Jungen und Mädchen vornehmlich aus den unteren Klassen den Schulstoff aufgefrischt, damit der Start ins neue Schuljahr besser gelingt.

Auch in dieser Woche gab es wieder eine Ferienschule, diesmal allerdings nach einem neuen Konzept. Dank einer Förderung durch das Landesprogramm „Extrazeit zum Lernen“ führt das Nachhilfeinstitut Schülerhilfe den Unterricht durch. Von Montag bis einschließlich Samstag, täglich von 9 bis 12 Uhr, und erstmals für Schüler und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen, also von der Fünf bis zur 13. Ziel des Förderprogramms ist es, Defizite auszugleichen, die sich im Corona-Schuljahr 2021/2022 ergeben haben.

Info Die meisten Schüler sind sehr motiviert Erfahrung Schulunterricht trotz Ferien – akzeptieren das die Schüler? „Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind die Schüler und Schülerinnen voll motiviert“, sagt Tom Kämmerling von der Schülerhilfe. Diagnose Durch verschiedene Tests wird an der Europaschule ermittelt, auf welchem Wissens- und Entwicklungsstand sich die Schüler befinden.

„Wir haben 40 Schüler und Schülerinnen ausgesucht und angesprochen“, erläutert Schulleiter Martin Reichert. „Aus allen Stufen sind es ungefähr gleich viele.“ Reichert ist der Stadt – Helga Karl als Fachbereichsleiterin Schule, Sport, Kultur – und Bürgermeister Dietmar Heyde dankbar für die Unterstützung; dafür, dass sie die Gelder beantragt haben. Mit der Schülerhilfe hat die Stadt zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Helga Karl: „Wir wollen die Kooperation aber bis zum 31. Juli 2022 fortsetzen. Bewilligt ist sie schon bis Ende dieses Jahres.“

Songül (v.l.) und Tom Kämmerling (Schülerhilfe), Helga Karl und Dietmar Heyde von der Stadt sowie Schulleiter Martin Reichert. Foto: Armin Fischer (arfi)

Denn die Ferienschule beschränkt sich nicht auf die Ferien. Förderung und Auffrischung laufen während des Schuljahres weiter. Und zwar nicht nach dem Regelunterricht am Nachmittag, wie Martin Reichert betont, sondern während des normalen Unterrichts. „36 Stunden Unterricht pro Woche wollen und können wir den Kindern nicht zumuten“, sagt er. Eine Stigmatisierung nach dem Motto „Der muss jetzt zur Nachhilfe“ finde nicht statt, weil individuelle Förderung, Einzel- oder Kleingruppenbetreuung an Gesamtschulen mit differenziertem Angebot zum täglichen Geschäft gehörten. Der Förderunterricht wird in Deutsch (bei Lena Bilzer), Englisch (Gianina Exposito) und Mathe (Tobias Hasenbeck) angeboten. Die drei jungen Leute sind Mitarbeiter der Schülerhilfe. Tom Kämmerling betreut vier Standorte des Nachhilfeinstituts zusammen mit seiner Frau Songül – in Kamp-Lintfort, Emmerich, Kevelaer und Rheinberg. „Als Schülerhilfe unterstützen wir die, die Hilfe brauchen“, sagt Tom Kämmerling. „Wir spüren bei unserer Arbeit, wie groß die Wissenslücken nach der Coronazeit mit Unterrichtsausfall und Distanzunterricht sind.“