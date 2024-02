Amplonius-Gymnasium Rheinberg Scheitern kann eine Chance im Berufsleben sein

Andreas Steuer, der das Abitur 2007 am Amplonius ablegte, wollte unbedingt Steuerberater werden und ist daran beinahe zerbrochen. Heute führt er ein 30-köpfiges Team, das in einer Berliner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sich in enger Abstimmung mit der IT mit den Themen Transformation und Digitalisierung befasst.