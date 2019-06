Bürgerschützenverein : Eversaeler Königin stellt ihren Thron vor

Eversael Silvia Kampermann ist die vierte Regentin in der Vereinsgeschichte der Eversaeler Bürgerschützen.

Silvia Kampermann ist Königin der Eversaeler Bürgerschützen (wir berichteten). Zusammen mit ihrem Mann und Prinzen, Hermann Kampermann, präsentierte die vierte Regentin in der Vereinsgeschichte der Eversaeler Bürgerschützen am Wochenende ihr Throngefolge. Als Ministerpaare gehören dazu Peter und Nina Kampermann, Irg und Michaela Reuter sowie Frank Wienberg mit Karen Niedermeier.

Das große Schützenfest wurde am Wochenende gefeiert. Am Samstag stand zunächst der Empfang der geladenen Vereine am Festzelt an der Grafschafter Straße an. Nach dem Antreten der Schützen holten diese das Königspaar Silvia und Hermann Kampermann ab. Festumzug mit Parade und Einmarsch in das Festzelt folgten. Abends wurde dann der Schützenball mit Tanz- und Partyband gefeiert.