Kirche online : Evangelische Pfarrer drehen ersten „Wochenimpuls“ auf dem Großen Markt

Rheinberg Udo Otten und Heiner Augustin drehten am Freitag eine Video-Botschaft für ihre Gemeindeschäfchen.

Udo Otten und Heiner Augustin sind nicht nur in den Kanzeln ihrer Kirchen echte Profis, sondern auch vor laufender Kamera auf dem Großen Markt. Dort haben die beiden evangelischen Pfarrer am frühen Freitagabend einen ersten „Wochenimpuls“ gedreht. Hinter der Kamera stand ein anderes Allroundtalent aus der Kirchenwelt: Heike Reiffen ist offiziell Küsterin, in Wahrheit aber so etwas wie die (friedliche) Geheimwaffe der Budberger Kirchengemeinde. „Wer kann uns filmen?“, hätten die Pfarrrer gefragt, und da habe sie halt „ich“ gesagt. So schnell kann das gehen, so schnell ist man Bestandteil eines kirchlichen Experiments in Zeiten von Corona.