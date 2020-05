Evangelische Kirchengemeinden : Jetzt auch Gottesdienst „to go“

Neues Angebot der Evangelischen Kirchengemeinden: Die Pfarrer Udo Otten (rechts) und Heiner Augustin bieten „Gottesdienste to go“ an. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Online-Angebot der Evangelischen Kirchengemeinden in Rheinberg und Budberg/Orsoy mit Impulsen und Gottesdiensten. Die Aufzeichnungen werden auch auf dem USB-Stick nach Hause gebracht.

Gottesdienste „to go“: Seit März bleiben die Kirchen in Rheinberg wie überall am Sonntag leer. Die beiden Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinden Rheinberg, Budberg und Orsoy, Heiner Augustin und Udo Otten, haben deshalb ein alternatives Angebot im Internet geschaffen. Bei YouTube findet man Gottesdienste und kurze geistliche Wochenimpulse.

„Die Resonanz ist gut, aber wir sind uns bewusst, dass dies Angebot von älteren Mitgliedern unserer Gemeinden nicht wahrgenommen werden kann“, so die Pfarrer. Deshalb versuchen sie nun auch, diesen Menschen Zugang zu den neuen Angeboten zu ermöglichen. „Viele Senioren haben zwar kein Internet, aber einen Fernseher mit USB-Anschluss oder einen DVD-Player“, so Otten, „ihnen können wir aufgezeichnete Gottesdienste und Andachten auf einem USB-Stick oder einer DVD nach Hause bringen.“

In absehbarer Zeit wird es auch wieder Gottesdienste in den Kirchen geben – mit Beschränkungen. „Durch unser Angebot können wir Menschen erreichen, die nicht zu uns in die Kirchen kommen können“, sagt Heiner Augustin.

Wer Interesse an den Wochenimpulsen oder an Gottesdiensten „to go“ hat, kann sich in den Gemeindebüros in Rheinberg, Innenwall 89, Tel. 02843 2204, oder in Budberg, Bischof-Roß-Straße 17a, Tel. 02843 16262, melden. Die Gemeindebüros sind ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet, allerdings sind auch hier die bekannten Hygienevorschriften zu beachten.