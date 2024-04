Anwohner werden evakuiert Am Sportplatz in Borth wird eine Weltkriegsbombe entschärft

Rheinberg-Borth · Bei der Untersuchung des künftigen Edeka-Geländes am Mittelweg in Borth haben Mitarbeiter der Kampfmittelbeseitigung am Nachmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt, die noch am Donnerstagabend entschärft werden soll. Anwohner sind evakuiert worden.

18.04.2024 , 17:51 Uhr

Ein Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes untersuchte den Fundort. Der Bereich um den Sportplatz wurde abgeriegelt. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Im Rheinberger Ortsteil Borth ist am Donnerstagnachmittag eine Zwei-Zentner-Bombe aus dem letzten Weltkrieg entdeckt worden. Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes begannen gegen 17.20 Uhr damit, die Anwohner aus der Umgebung zu evakuieren. Dabei wurden sie von der Polizei, die das betroffene Gebiet abriegelte, und der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Alle sportlichen Aktivitäten auf der Platzanlage des TuS Borth wurden abgesagt. Im DRK-Kindergarten am Mittelweg befand sich ohnehin niemand mehr um diese Uhrzeit. Auf einem bisher vom TuS Borth genutzten Sportplatz an der Ecke Borther Straße/Mittelweg wird bald ein neuer Edeka-Markt gebaut. Derzeit wird das Gelände vorbereitet. Ein Verfahrensschritt ist die Sondierung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Dabei stießen Arbeiter beim Ausbaggern am Nachmittag auf die Bombe. Sie schalteten unverzüglich die zuständigen Behörden ein. Um 17.17 Uhr gab es eine Warnmeldung über die Warn-App Nina, in der auf den Bombenfund hingewiesen wurde. Die Entschärfung der Bombe ist zunächst für die Zeit um 18.30 Uhr geplant. Ob es dabei bleibt, sei abhängig davon, wie schnell die Menschen im Umfeld erreicht werden können.

(up)