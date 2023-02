Hifsaktion in Rheinberg Europaschule spendet für Erdbenbenopfer

Rheinberg · Innerhalb weniger Tage kamen an der Rheinberger Gesamtschule 1700 Euro durch eine Verkaufsaktion zusammen. Es gibt Schüler und Schülerinnen an der Europaschule, die Familie und Freunde in der betroffenen Region haben.

13.02.2023, 15:52 Uhr

Auch diese Europaschüler halfen beim Verkauf in der Schule. Foto: Europaschule

Dank der Unterstützung vieler Beteiligter der Rheinberger Europaschule wurde erst vor wenigen Tagen ein Hilfstransport ins ukrainische Kriegsgebiet geschickt, da folgt schon die nächste Katastrophe. Auch das schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat die Schulgemeinschaft sprachlos gemacht. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer verfolgten die Nachrichten mit großer Anteilnahme, aber auch mit dem wachsenden Gefühl der Machtlosigkeit, teilte die Schule mit. Die Schülervertretung wollte nicht nur zusehen, sondern aktiv helfen. Einige Schülerinnen und Schüler haben Freunde und Familienmitglieder in der Türkei und Syrien und bangten um deren Leben, das Gefühl der Hilfslosigkeit begleite sie nicht nur zu Hause, auch im Unterricht. Für die Schule sei es ein Gebot der Menschlichkeit, einen kleinen Beitrag zu leisten, um den Menschen in den Katastrophengebieten zu helfen. Spontan fanden sich Mitglieder der Schülerverwaltung, des Projektes „Schule mit Courage – Schule gegen Rassismus“ und Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen und planten eine gemeinsame Spendenaktion. Die Helfer verkauften grüne Solidaritätsschleifen an der Schule und machten auf die Situation in den betroffenen Gebieten aufmerksam. Innerhalb von zwei Tagen wurde eine Verkaufsaktion unter der Leitung von Julia Sonnenwald und mit der Unterstützung des Schulleiters Martin Reichert auf die Beine gestellt. Auch rief die Schulleitung zu einer gemeinsamen Gedenkminute auf. Eine betroffene Mutter mehrerer Kinder an der Europaschule berichtete aus familiären Kreisen in der Türkei, wie entsetzlich die Situation vor Ort sei. Sie wisse aus erster Hand, dass jeder Euro zähle und wie großartig sie die Aktion finde, die die Schule ausgerichtet habe. Sie selbst rief in allen Klassen ihrer Kinder dazu auf, ins Pädagogische Zentrum zu kommen und zu spenden. Auch deswegen kamen vielen Eltern und Familienangehörige in die Europaschule, um ihre Unterstützung und Solidarität zu zeigen. Es wurden Hotdogs, Crêpes, Kuchen und Getränke verkauft und innerhalb von drei Tagen kamen 1700 Euro Spenden zusammen.

(up)