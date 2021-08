Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen sind defekt : Europaschule bleibt Montag und Dienstag geschlossen

Rheinberg Weil die Alarmierungs- und Brandmeldeanlagen in der Europaschule defekt sind, hat die Stadt Rheinberg in Abstimmung mit dem Brandschutzbeauftragten des Kreises Wesel angeordnet, dass die Rheinberger Gesamtschule (die Europaschule) am Montag, 23. August, und Dienstag, 24. August, geschlossen wird.

Die Stadtverwaltung teilte am Freitagnachmittag mit, dass der Unterricht an diesen beiden Tagen als Distanzunterricht erteilt wird. Eine Notbetreuung für Schüler und Schülerinnen des Jahrgangs 6 kann in dem Schulgebäude am Pulverturm an der Kurfürstenstraße 6 in Rheinberg angeboten werden. Um diese in Anspruch zu nehmen, ist eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse info@europaschule-rheinberg.de erforderlich.