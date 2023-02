Musik AG aus Rheinberg Gesamtschüler sorgten für „Rock im Zuff“

Die Musikauswahl war abwechslungsreich und modern. Lieder aus den Charts wurden zum Teil zweistimmig mit Unterstützung des Publikums gesungen, es gab Chor und Einzelgesangseinlagen und instrumentale Stücke am E-Piano. Besonders viel Stimmung kam in den Momenten auf, in denen die Besucher den gedämmten Raum mit ihren Handys im Rhythmus der Musik beleuchteten. Der Erlös der Snacks, die in der Pause verkauft wurden, soll der Musik-AG zugutekommen. Insgesamt war „Rock im Zuff“ ein gelungener Abend und sollte nach Meinung der Musiker so wie der Zuschauer auf jeden Fall im nächsten Jahr fortgesetzt werden.